Herc Holdings Aktie
WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044
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05.11.2026 17:30:02
Herc: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
In its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Herc (NYSE:HRI) raised its full-year earnings guidance. The company is pulling forward capital expenditure to supply multiyear mega projects.
Management outlined three takeaways on the strategic priorities ahead.
Management increased full-year equipment rental guidance and shifted $150 million of planned fleet spending from 2027 into the fourth quarter. The pull-forward supplies new specialty equipment directly to committed multiyear mega projects.
Specialty equipment returned to 20% of total fleet mix based on original equipment cost (OEC), the purchase price of equipment before depreciation. Higher dollar utilization from specialty rentals supports revenue synergies across expanded branch networks.
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