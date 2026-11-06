Here's the Average Social Security Benefit at Age 70

The average Social Security benefit for people aged 70 is $2,274.68 per month as of December 2025, the most recent data available from the Social Security Administration (SSA). This is the age when you qualify for your maximum checks. Credits stop accruing once your 70th birthday arrives, so there's no financial incentive to wait any longer to claim.

The SSA bases your benefit on an average of your wages across your 35 highest-earning years. It adjusts your earlier wages for inflation and runs them through the primary insurance amount (PIA) formula. Your checks are designed to replace about 40% of your pre-retirement income, a share that's well short of what most retirees need.

Image source: Getty Images.

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