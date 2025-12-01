Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

01.12.2025 09:44:00

Here's the Simple Reason Why Most Billionaire Investors Aren't Selling Palantir Stock

Only eight members of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) have delivered year-to-date gains of more than 100%. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is one of them.However, the luster of this high-flying artificial intelligence (AI) stock has been somewhat tarnished lately. In recent weeks, Palantir's share price has pulled back roughly 20% below its all-time high set in early November.But while many investors are selling Palantir stock, most billionaires aren't. And there's a simple reason why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
