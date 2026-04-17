CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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17.04.2026 13:03:58
Here's Why CarMax Shares Slumped This Week
CarMax (NYSE: KMX) shares declined 13.3% in the week to Friday morning. The decline came after a disappointing fourth-quarter 2026 earnings report released earlier in the week. CarMax has a new CEO in place, and Keith Barr (appointed in mid-March) faces an immediate challenge in dealing with difficult end markets. The consumer automotive market is price-sensitive at the moment, and, as many automakers found out last year, it's moving toward lower-priced models.That observation holds for new cars and the kind of used cars that CarMax sells. Consequently, CarMax sought to lower the average selling price of its vehicles to drive volume growth. CFO Enrique Mayor-Mora discussed the matter on the earnings call and disclosed that of the three levers (increased marketing, better online selling capability, and lower prices) the company pulled to drive 0.7% unit sales growth in the quarter, "we do believe that our lower pricing had the biggest impact on the quarter."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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