HEICO Aktie
WKN: 889997 / ISIN: US4228061093
|
28.05.2026 20:01:57
Here's Why Heico Shares Soared Today
Heico (NYSE: HEI) (NYSE: HEIA) shocked the market with its second-quarter earnings report, and investors wasted no time in sending the stock higher by 10.7% at 1 p.m. today. Wall Street analyst upgrades and downgrades are usually a good way to gauge sentiment over a stock. In this case, Jefferies lowered its price target (but maintained its buy rating) from $400 to $375 in anticipation of the earnings report. The earnings report came in and blew away Wall Street expectations in both the Flight Support Group (FSG) and the Electronic Technologies Group (ETG). Jefferies responded by hiking its price target to $410.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HEICO Corp.
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: HEICO gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.12.25
|Ausblick: HEICO legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)