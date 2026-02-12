Teladoc Aktie
WKN DE: A14VPK / ISIN: US87918A1051
|
12.02.2026 03:05:00
Here's Why I Still Wouldn't Touch Teladoc With a 10‑Foot Pole
Though it's mercifully beginning to feel like a distant memory now, the aftereffects of the COVID-19 pandemic are still very much with us, though some have faded away faster than others. And Teladoc Health's (NYSE: TDOC) share price is proof of that.There were a handful of companies back in 2020 that had incredible bull runs as the pandemic confined many to their homes. Teladoc was one of them.Teladoc, which offers a specialized place for doctors and patients to hold remote appointments, was founded back in 2002 and had its initial public offering (IPO) in 2015. And it had pretty steady share price growth from 2015 to 2020.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
