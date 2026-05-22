Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
22.05.2026 18:32:38
Here's Why Navitas Semiconductor Soares Today (Hint: It's Nvidia Related)
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) has moved away from its previous core market of power chips for mobile and consumer products toward potentially more lucrative high-power markets. The latter includes AI data centers, high-performance computing, grid and energy, and electrification. It's an Nvidia (NASDAQ: NVDA) partner too, and set to play a major role in the next generation of data centers set to hit the market next year. That fact has a major role to play in the stock's 16.7% rise by 12 p.m. today. Traders like to take speculative positions in stocks around events that drive high volatility, and one such event is Nvidia's earnings this week. What Nvidia's management says about the AI data center end markets is obviously critical to Navitas, because the latter is developing power chips that are integral to the new 800V high-voltage direct current (HVDC) data centers Nvidia is building. As previously outlined, Navitas' stock soared last month as the company announced the development of its latest power delivery board, and short sellers were forced to close positions amid continued positive updates on the AI data center market. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|25,20
|21,15%
|NVIDIA Corp.
|185,58
|-1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.