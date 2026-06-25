Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
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25.06.2026 20:58:36
Here's Why Shares in Alcoa Slumped This Week
Shares in alumina and aluminum products company Alcoa (NYSE: AA) declined by more than 15% in the week to late Thursday afternoon. The sliding share price comes at a time when commodity markets have begun to price in a reopening of the Strait of Hormuz as part of an agreement between the U.S. and Iran. Having finished last week trading at about $3,400 per tonne, it's trading below $3,200 per tonne as I write. The price correction negatively impacted aluminum product companies this week, and it's no coincidence that Century Aluminum also declined by a mid-teens percentage for the week. While oil and liquefied natural gas naturally (pun intended) captured attention when Iran closed the Strait, a host of other commodities were also affected by the lack of commercial traffic through it. One of them is aluminum, given that the Middle East produces up to 9% of global aluminum production. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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