HNI Corp. Posts Loss In Q1
(RTTNews) - HNI Corporation (HNI) reported a first quarter net loss attributable to HNI of $38.8 million compared to profit of $13.9 million, last year. Loss per share was $0.55 compared to profit of $0.29. Adjusted EPS was $0.34 compared to $0.44.
Net sales were $1.3 billion, up 125% from prior year. On an organic basis, net sales decreased 3.2 percent year-over-year.
The Corporation expects to deliver double-digit non-GAAP EPS growth in 2026.
In pre-market trading on NYSE, HNI Corp. shares are up 0.91 percent to $36.51.
