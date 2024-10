Hold von Deutsche Bank AG für Bayer-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit eher schwachen Resultaten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns. Der Umsatz dürfte aus eigener Kraft nur leicht gestiegen sein und das operative Ergebnis (bereingites Ebitda) sollte deutlich gefallen sein. Das Geschäft mit dem Unkrautvernichter Glyphosat dürfte sich nach einem starken Vorjahr weiter normalisiert haben.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 13:22 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 29,47 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 1,59 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 118 699 Bayer-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 12,0 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.