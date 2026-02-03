Holding(s) in Company

Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

03.02.2026 15:50:05

TR-1: Standard form for notification of major holdings
 

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS
 
1a. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attachedii: Molten Ventures plc
1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer  (please mark with an “X” if appropriate)
Non-UK issuer  
2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an “X”)
An acquisition or disposal of voting rights  
An acquisition or disposal of financial instruments  
An event changing the breakdown of voting rights X
Other (please specify)iii:  
3. Details of person subject to the notification obligationiv
Name National Treasury Management Agency (“NTMA”)

Ireland Strategic Investment Fund (“ISIF”)

Minister for Finance of Ireland
City and country of registered office (if applicable) Treasury Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 A9T8, Ireland      
 
4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.)v
Name National Treasury Management Agency, as controller and manager of the Ireland Strategic Investment Fund
City and country of registered office (if applicable) Treasury Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 A9T8, Ireland      
 
5. Date on which the threshold was crossed or reachedvi: 03/02/2026
6. Date on which notified (DD/MM/YYYY): 03/02/2026
7. Total positions of person(s) subject to the notification obligation
  % of voting rights attached to shares (total of 8. A) % of voting rights through financial instruments
(total of 8.B 1 + 8.B 2)		 Total of both in % (8.A + 8.B) Total number of voting rights of issuervii
Resulting situation on the date on which threshold was crossed or reached 8.00% 0% 8.00% 14,004,502
Position of previous notification (if
applicable)		 7.41% 0% 7.41% 14,004,502
             
 

8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reachedviii
A: Voting rights attached to shares
Class/type of
shares
ISIN code (if possible)		 Number of voting rightsix % of voting rights
Direct
(Art 9 of Directive 2004/109/EC) (DTR5.1)		 Indirect
(Art 10 of Directive 2004/109/EC) (DTR5.2.1)		 Direct
(Art 9 of Directive 2004/109/EC) (DTR5.1)		 Indirect
(Art 10 of Directive 2004/109/EC) (DTR5.2.1)
Ordinary Shares (GB00BY7QYJ50) NIL 14,004,502 NIL 8.00%
         
         
SUBTOTAL 8. A 14,004,502 8.00%

 
B 1: Financial Instruments according to Art. 13(1)(a) of Directive 2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (a))
Type of financial instrument Expiration
datex		 Exercise/
Conversion Periodxi		 Number of voting rights that may be acquired if the instrument is
exercised/converted.		 % of voting rights
N/A N/A N/A N/A N/A
         
         
    SUBTOTAL 8. B 1    


 
B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to Art. 13(1)(b) of Directive 2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (b))
Type of financial instrument Expiration
datex		 Exercise/
Conversion Period xi		 Physical or cash
settlementxii		 Number of voting rights % of voting rights
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
           
       
 		  
      SUBTOTAL 8.B.2    


 
                   
 
9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the
applicable box with an “X”)
Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuerxiii  
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entityxiv (please add additional rows as necessary)		 X
Namexv % of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold % of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold
National Treasury Management Agency, as controller and manager of the Ireland Strategic Investment Fund 8.00% NIL 8.00%
       
       
       
       
 
10. In case of proxy voting, please identify:
Name of the proxy holder N/A
The number and % of voting rights held  
The date until which the voting rights will be held  
 
11. Additional informationxvi
 
 
         
 
Place of completion Dublin, Ireland
Date of completion 03/02/2026

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: HOL
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 417051
EQS News ID: 2270674

 
End of Announcement EQS News Service

