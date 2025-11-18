Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
18.11.2025 17:58:22
Home Depot (HD) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, Nov. 18, 2025 at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
22:34
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20:04
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
18:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Home Depot auf 300 Dollar (dpa-AFX)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
16:49
|ROUNDUP: US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren (dpa-AFX)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)