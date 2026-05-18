EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
|
18.05.2026 20:03:19
Hotter 2026 and El Nino could trigger extreme fires
More than 150 million hectares — over twice the size of Texas — burned globally in the first months of 2026. With a high chance of a supercharged El Nino, the second half of the year could be even worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EXTREME CO.LTD.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EXTREME CO.LTD.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EXTREME CO.LTD.
|1 408,00
|3,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.