Aston Martin Aktie
WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237
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13.08.2026 06:00:13
How Aston Martin showed bondholders the hard shoulder
The low price of the company’s bonds suggests even senior creditors are gloomy about their prospectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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