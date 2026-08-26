WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.08.2026 06:00:04
How chicken conquered the world
An accelerating global rise in poultry numbers is transforming high streets, diets and landscapes. Is the chicken takeover unstoppable?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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