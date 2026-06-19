WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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19.06.2026 18:23:31
How cities are adapting to a warming world
As heat waves grow more frequent and fierce, cities worldwide are racing to cool streets and reshape urban life.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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