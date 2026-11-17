D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
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17.11.2026 07:00:06
How DB lost its bet on Putin’s Russia
Compliance staff had raised concerns as executives pushed for profits, growth and new business with Russian oligarchsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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