EXTREME Aktie

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WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008

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15.09.2026 19:23:28

How Europe can better protect against extreme wildfires

In another summer of European wildfires that have even seen wetlands burning, scientists say the situation is set to worsen in the future. What's needed is fire prevention and climate protection.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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