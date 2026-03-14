Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

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14.03.2026 12:41:00

How Much Lower Can Opendoor Technologies Stock Go?

Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) stock hit an all-time low of $0.51 in June last year, before staging an incredible rally that peaked at $10.87 in September. But the rally wasn't driven by the company's fundamentals -- instead, the gains were fueled by retail investors who whipped up a buying frenzy in the stock using social media platforms like X (formerly Twitter) and Reddit.The stock has since settled at $5.08, and this renewed downtrend looks like it might have legs. Opendoor hired a new chief executive officer (CEO) last year who is trying to revive the company's languishing financial results, but he is aggressively pursuing a strategy that history suggests might not work.Therefore, could Opendoor stock head back to its record low of $0.51? Read on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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