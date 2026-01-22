Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|
22.01.2026 06:45:16
HUBER+SUHNER records higher order intake in 2025
|
HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Annual Results
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 22.01.2026
Decline in net sales, organically at previous year's level – Industry segment sees strong growth – Communication segment posts significant increase in orders thanks to Data Center growth initiative – Transportation segment remains stable
Order intake and net sales in 2025 (unaudited)
The definition of Alternative Performance Measures can be found under www.hubersuhner.com/en/company/investors/publications
Further calendar dates
HUBER+SUHNER AG
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Switzerland
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valor:
|3038073
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2264066
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2264066 22-Jan-2026 CET/CEST
