WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

22.01.2026 06:45:16

HUBER+SUHNER records higher order intake in 2025

HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Annual Results
HUBER+SUHNER records higher order intake in 2025

22-Jan-2026 / 06:45 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 22.01.2026

Decline in net sales, organically at previous year's level – Industry segment sees strong growth – Communication segment posts significant increase in orders thanks to Data Center growth initiative – Transportation segment remains stable

Order intake and net sales in 2025 (unaudited)

 

In CHF million

2025
 

2024
 

Change
in %

Order intake Group

1’032.0

908.0 

13.7

Industry segment

355.7

306.1 

16.2

Communication segment

418.3

343.2 

21.9

Transportation segment

258.0

258.7 

(0.3)

Net sales Group

864.1

893.9 

(3.3)

Industry segment

325.2

276.7 

17.5

Communication segment

274.4

353.6 

(22.4)

Transportation segment

264.5

263.6 

0.3


In the 2025 financial year, HUBER+SUHNER achieved significantly higher order intake in an economic environment characterised by uncertainty. This was thanks to major orders in the Data Center growth initiative and broad-based demand in the Industry segment. The Group's order intake amounted to CHF 1’032.0 million, up 13.7% on the previous year's figure.

The appreciation of the Swiss franc had a negative impact on net sales, which declined by 3.3% to CHF 864.1 million in 2025. Adjusted for currency, copper price and portfolio effects, the figure was unchanged compared to the previous year.

Industry segment with double-digit percentage growth
The Industry segment benefited from broad-based demand, with order intake increasing by 16.2% in the reporting period. All subsegments – Test & Measurement, High Power Charging, General Industrial, and particularly the Aerospace & Defense growth initiative – showed a positive development. Net sales in the segment increased by 17.5%.

Demand for optical switches boosts order intake in the Communication segment
Thanks to major orders for optical circuit switches (OCS) from a global operator of hyperscaler data center infrastructures, order intake in the Communication segment increased by a total of 21.9%. The OCS orders are expected to lead to significant sales for the Data Center growth initiative starting in 2026. Compared with the prior-year period, which included a major project to expand the mobile infrastructure in India, net sales were 22.4% lower. This was also due to the generally weak demand in the fixed network and mobile communications markets.

Transportation segment stable year-over-year
After a decline in 2024, the Transport market segment stabilised in terms of order intake (-0.3%) and net sales (+0.3%). The larger Railway subsegment recorded higher sales amid an almost unchanged order intake, with the Rail Communications growth initiative continuing to show a positive sales development. The Automotive subsegment saw lower sales with a slightly positive trend in order intake.

Full-year 2025 results
As part of the publication of the Annual Report, the detailed financial results will be presented at the media and analysts’ conference on 10 March 2026. As communicated in the updated guidance in December last year, HUBER+SUHNER expects an operating profit margin (EBIT margin) of 10–11% for the 2025 financial year.
 

The definition of Alternative Performance Measures can be found under www.hubersuhner.com/en/company/investors/publications

This media release is also available in German. The German version is binding.

Further calendar dates

10 March 2026 Publication of Annual Report 2025, media and analysts’ conference 
01 April 2026 Annual General Meeting (Rapperswil SG)
18 August 2026 Half-year report 2026, media and analysts’ webcast
18 September 2026 Capital Market Day
20 October 2026 Order intake and net sales (9 months) 2026

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


End of Inside Information
Language: English
Company: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valor: 3038073
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2264066

 
End of Announcement EQS News Service

2264066  22-Jan-2026 CET/CEST

