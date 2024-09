HUGO-BOSS-CEO greift bei Aktien zu - Aktie schwächelt

HUGO-BOSS-Chef Daniel Grieder hat fast 1 Million Euro in Aktion des Premiummode-Herstellers investiert.

Wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, hat der CEO für insgesamt 27.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 36,40 Euro pro Stück erworben. Das Aktienpaket hat einen Gesamtwert von 982.925,52 Euro. Die HUGO-BOSS-Aktie stieg am Vormittag um bis zu 3,7 Prozent. Inzwischen notiert das Papier jedoch mit Verlusten. Der Abschlag betrug im XETRA-Handel zuletzt 1,10 Prozent auf 37,88 Euro, während die meisten europäischen Aktien nach der durch die Zinssenkung der US-Notenbank ausgelösten Rallye am Donnerstag nachgaben. Der Stoxx Europe 600 Index fiel um 0,6 Prozent und der MDAX-Index, in dem auch HUGO BOSS notiert ist, gab um 1,1 Prozent nach.

Die Kurserholung ist nach den Kursverlusten der vergangenen Monate willkommen. Die HUGO-BOSS-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 42 Prozent gefallen, da das Unternehmen mit der nachlassenden Nachfrage im Luxusgütersegment und den Herausforderungen der Turnaround-Pläne für die beiden Marken Hugo und Boss zu kämpfen hat. Im Juli senkte der Konzern seine Finanzziele für das laufende Jahr und begründete dies mit der schwachen Konsumentennachfrage, insbesondere in China, aufgrund der wirtschaftlichen Probleme des Landes. Die Senkung der Umsatz- und Gewinnziele löste einen Kurssturz aus und war das jüngste Anzeichen dafür, dass die Verbraucher weniger Geld für Luxusgüter ausgeben.

