WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

22.01.2026 13:23:48

Huntington Bancshares Beats Q4 Estimates

(RTTNews) - Huntington Bancshares Inc. (HBAN), on Thursday reported its net income decline in the fourth quarter compared with the previous year.

For the fourth quarter of 2025, net income was $519 million versus $530 million a year earlier.

Earnings per share were $0.30 versus $0.34 a year earlier.

Adjusted earnings per share were $0.37 versus and $0.34 last year.

On average, fifteen analysts had expected the company to report $0.32 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Net interest income increased $197 million, or 14%, year on year.

Noninterest income rose 4% year on year to $582 million.

Loans and leases increased 14% year on year to $146.6 billion.

Deposits increased 9% year on year.

Further, the company said its 2026 focus remains on delivering strong organic growth, supported by solid momentum and a robust backlog and pipeline.

In the pre-market trading, Huntington Bancshares is 1.01% lesser at $18.58 on the Nasdaq.

