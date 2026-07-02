WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.07.2026 08:27:20
Hydration breaks: The most controversial issue at the World Cup
The mandatory hydration breaks at the 2026 World Cup have sparked debate in the stands, on the pitch, and far beyond.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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