Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|
02.12.2025 18:16:03
Hypothekarbank Lenzburg: Leiter Privat- und Firmenkunden geht
Wechsel in der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg. Der Leiter Privat- & Firmenkunden verlässt das Haus Ende März, um in Thun eine neue Aufgabe zu übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!