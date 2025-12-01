SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie gebracht.

Die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3 960,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,525 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Papiere wären am 28.11.2025 10 252,53 CHF wert, da der Schlussstand 4 060,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,53 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 291,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at