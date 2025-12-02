IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die CIE Automotive SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,58 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 736,126 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 973,35 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 01.12.2025 auf 29,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119,73 Prozent gesteigert.

Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at