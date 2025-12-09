IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,46 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,743 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie auf 21,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,07 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Corporacion Acciona Energias Renovables eine Marktkapitalisierung von 6,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at