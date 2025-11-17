Fluidra Aktie

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

Profitable Fluidra-Investition? 17.11.2025 10:03:54

IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fluidra-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,12 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,051 Fluidra-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.11.2025 733,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,88 EUR belief. Damit wäre die Investition 633,33 Prozent mehr wert.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

