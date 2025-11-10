IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fluidra von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Fluidra eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fluidra-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug an diesem Tag 15,96 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hat, hat nun 626,566 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 23,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 461,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,61 Prozent erhöht.

Insgesamt war Fluidra zuletzt 4,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at