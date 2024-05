IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren verloren

Grifols SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,49 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,302 Grifols SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.05.2024 469,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,15 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 53,06 Prozent.

Der Grifols SA-Wert an der Börse wurde auf 6,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at