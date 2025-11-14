IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Grifols SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 885,347 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 10,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 676,85 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 3,23 Prozent gleich.

Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at