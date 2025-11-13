IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Indra Sistemas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,89 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 1 011,531 Indra Sistemas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 533,28 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 385,33 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 8,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at