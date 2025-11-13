Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Rentables Indra Sistemas-Investment?
|
13.11.2025 10:04:25
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Indra Sistemas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,89 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 1 011,531 Indra Sistemas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 533,28 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 385,33 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 8,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Indra Sistemas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.25