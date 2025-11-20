IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstiegs gewesen.

Am 20.11.2024 wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an diesem Tag bei 62,00 EUR. Bei einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,129 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers auf 58,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 943,55 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 5,65 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at