MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

Frühe Investition 20.11.2025 10:04:01

IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie statt. Zum Handelsende stand das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an diesem Tag bei 12,07 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 828,844 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 743,89 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 19.11.2025 auf 6,93 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,56 Prozent abgenommen.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

