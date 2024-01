IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 19.01.2019 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,086 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.01.2024 76,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,07 EUR belief. Mit einer Performance von -23,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Red Electrica SA einen Börsenwert von 8,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at