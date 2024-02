IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ACS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ACS-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des ACS-Papiers betrug an diesem Tag 27,01 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, befänden sich nun 37,023 ACS-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,63 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 356,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 35,62 Prozent vermehrt.

Der ACS-Wert an der Börse wurde auf 9,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at