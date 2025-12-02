Bankinter Aktie
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen
Bankinter,-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,982 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bankinter,-Papiers auf 13,67 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 273,16 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 173,16 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 12,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
