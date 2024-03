IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Am 15.03.2021 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,02 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,757 Grifols SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 7,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -65,73 Prozent.

Am Markt war Grifols SA jüngst 5,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at