IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,13 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hat, hat nun 619,867 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.12.2023 8 520,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,75 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 14,80 Prozent gleich.

Der Grifols SA-Wert an der Börse wurde auf 9,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at