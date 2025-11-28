IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.11.2015 wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,31 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,924 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Red Electrica SA-Aktien wären am 27.11.2025 75,83 EUR wert, da der Schlussstand 15,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,17 Prozent abgenommen.

Red Electrica SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at