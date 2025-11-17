IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sacyr Vallehermoso-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert, befänden sich nun 33,467 Sacyr Vallehermoso-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 125,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,74 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sacyr Vallehermoso einen Börsenwert von 2,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at