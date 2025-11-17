Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Rentable Sacyr Vallehermoso-Investition?
|
17.11.2025 10:03:54
IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert, befänden sich nun 33,467 Sacyr Vallehermoso-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 125,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,74 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,03 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sacyr Vallehermoso einen Börsenwert von 2,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sacyr Vallehermoso S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Sacyr Vallehermoso S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sacyr Vallehermoso S.A.
|3,72
|0,05%