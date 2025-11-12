Acerinox Aktie
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Acerinox-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acerinox-Anteile betrug an diesem Tag 8,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 112,108 Acerinox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Acerinox-Papiere wären am 11.11.2025 1 262,33 EUR wert, da der Schlussstand 11,26 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,23 Prozent gesteigert.
Acerinox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
