Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investment im Blick
|
19.11.2025 10:05:09
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.11.2022 wurde die Acerinox-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,41 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 063,151 Acerinox-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 024,24 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 18.11.2025 auf 11,31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,24 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Acerinox zuletzt 2,84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|11,55
|2,67%
