IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banco de Sabadell SA-Investment verdienen können.

Die Banco de Sabadell SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,697 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2024 auf 1,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 41,52 Prozent.

Am Markt war Banco de Sabadell SA jüngst 8,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at