IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das CAIXABANK-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 247,341 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CAIXABANK-Aktien wären am 08.02.2024 978,23 EUR wert, da der Schlussstand 3,96 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,18 Prozent verringert.

CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,77 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at