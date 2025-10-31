IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

CAIXABANK Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 1,56 EUR. Bei einem CAIXABANK-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,020 CAIXABANK-Aktien. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 30.10.2025 578,49 EUR wert, da der Schlussstand 9,04 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +478,49 Prozent.
Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
