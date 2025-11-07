CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Anlage unter der Lupe
|
07.11.2025 10:04:27
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 10 Jahren abgeworfen
Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CAIXABANK-Anteile 3,45 EUR wert. Bei einem CAIXABANK-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 289,475 CAIXABANK-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 684,01 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 06.11.2025 auf 9,27 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 168,40 Prozent.
Am Markt war CAIXABANK jüngst 64,11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
