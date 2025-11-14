IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,49 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 820,167 CAIXABANK-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 9,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 404,44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 74,04 Prozent vermehrt.

CAIXABANK wurde am Markt mit 67,60 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at