IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 18.03.2023 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,07 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, befänden sich nun 62,228 Fluidra-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fluidra-Anteile wären am 15.03.2024 1 371,50 EUR wert, da der Schlussstand 22,04 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 37,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fluidra bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at