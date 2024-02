IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Grifols SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Grifols SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,75 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 439,560 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Grifols SA-Aktie auf 10,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 624,18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,76 Prozent verringert.

Alle Grifols SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at